Paysandu contrata Carlos Germano Depois de uma reação sensacional na partida contra a Ponte Preta, domingo, o Paysandu começa nesta terça-feira pela manhã no Centro de Treinamento do Palmeiras a preparação para o dificílimo confronto com o Boca Juniors, da Argentina, quinta-feira, na partida de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube paraense anunciou a contratação do goleiro Carlos Germano, que jogou na seleção brasileira em 1998. O goleiro de 33 anos defendeu Vasco, Santos, Portuguesa e estava no Botafogo-RJ desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogador foi apresentado ao elenco nesta segunda em São Paulo e nesta terça deve voar para Belém, onde inicia os treinamentos físicos para ficar à disposição do técnico Dario Pereyra. Se estiver em boas condições poderá estrear domingo contra o São Paulo, no Estádio do Mangueirão. Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram no heróico empate por 4 a 4 com a Ponte Preta, em Campinas, fizeram hidroginástica sob a orientação do preparador físico Wanilton Zambroti. A equipe chegou a estar perdendo por 4 a 2, mas teve forças para chegar à igualdade na casa do adversário. ?O jogo diante da Ponte Preta foi corrido, disputado, uma boa apresentação. Contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, devemos apertar mais a marcação?, avalia o meia Rogerinho.