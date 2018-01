Paysandu contrata técnico Gilson Kleina O paranaense Gilson Kleina é o novo treinador do Paysandu, em substituição a Paulo Campos, demitido há dez dias. Kleina acertou contrato nesta segunda-feira e será apresentado nesta terça-feira em Belém. Dirige a equipe à tarde e estréia diante do Brasiliense, quinta-feira, em Taguatinga. O novo treinador estava desempregado, mas já passou por Criciúma, Figueirense, Paraná, Juventude, entre outras equipes. O interino Sinomar Naves segue no clube, mas no time de juniores.