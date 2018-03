Paysandu corre para ficar entre os 10 A torcida do Paysandu promete lotar o Mangueirão na noite desta quinta-feira. Ela vai empurrar o time na partida contra o Grêmio, acreditando que o Papão está mesmo no rumo certo para ficar entre os dez primeiros na tabela de classificação até o final do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. As vitórias seguidas contra Figueirense e Vasco deram novo ânimo ao Papão, mas o técnico Ivo Wortmann pede cautela aos seus jogadores. "O Grêmio é um time de tradição e vai dar tudo de sí para vencer aqui dentro. Não podemos vacilar", alertou o treinador. Ele entende que o bom posicionamento da defesa, a pegada forte no meio-campo e a saída com velocidade em direção ao gol adversário são a fórmula para uma boa vitória. Durante preleção no estádio da Curuzu, Wortmann pediu aos jogadores que tenham "espírito coletivo" na partida contra os gaúchos. A única mudança no time é a volta do meia Velber, que estava suspenso por cartões amarelos. Ele ocupará o lugar de Magnum. A permanência do goleiro Carlos Germano entre os titulares também foi definida. O garoto Jairo, de 19 anos, lançado de cara na partida contra o Vasco, encantou a crônica esportiva e o treinador e deverá ser mantido no meio-campo.