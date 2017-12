Paysandu: crise e dívida de R$ 15 mi Nenhum clube da elite do futebol brasileiro ousaria fazer o que a diretoria do Paysandu fez numa única temporada: contratou 52 jogadores e cinco técnicos. Um recorde de mau planejamento administrativo cujo resultado não poderia ser outro. O clube está rebaixado para a segunda divisão, deverá dispensar a maioria dos atuais jogadores e acumula dívidas que, segundo velhos opositores do presidente Arthur Tourinho, ultrapassam R$ 15 milhões. Tourinho governa o clube com mão de ferro e nunca prestou contas sobre o dinheiro que entra e sai dos cofres bicolores. A Polícia Federal, a pedido do INSS, investiga sonegação de impostos e de contribuição previdenciária, além do subfaturamento de salários de algumas estrelas do time que deverão deixar a Curuzu depois da partida contra o Flamengo, no próximo dia 4. Arrogante, o presidente não reconhece os erros cometidos nas contratações desastrosas que fez de muitos jogadores e agora, hostilizado diariamente por torcedores que cobram sua renúncia, ameaça pedir licença de três meses, entregando o comando nas mãos do vice, o médico César Neves, ligado a seu grupo. ?O Tourinho pretende dar um golpe. Ele arma para sair, porque quer voltar depois como salvador da pátria?, afirma o torcedor Eugênio Cabral. ?Não podemos esquecer que esse presidente é o mesmo que colocou o Paysandu no céu, conquistando a Copa dos Campeões, a Série B do brasileiro, além de levar o clube a uma brilhante participação na Libertadores da América?, argumenta Antonio César Oliveira, defensor de Tourinho. Opositor de Tourinho, o ex-jogador Vandick é candidato à presidência e já conta com o apoio de diversos conselheiros. A fanática torcida que o elegeu vereador por Belém no ano passado também aposta suas fichas no ex-atacante, acreditando que ele reúne condições de levar o Paysandu de volta à elite em 2007.