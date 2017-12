Paysandu dá cartada decisiva no Mangueirão Com previsão de público superior a 30 mil torcedores, o Paysandu joga neste domingo à tarde no Mangueirão, contra o Juventude, uma cartada decisiva para continuar na elite do futebol brasileiro. Ocupando a 20ª colocação no campeonato, com 45 pontos, o time paraense faz sua penúltima partida em casa, com a obrigação de faturar os três pontos. Os jogadores passaram uma semana longe de Belém, treinando na cidade de Barcarena. Para o técnico Ivo Wortmann, sem as pressões e cobranças diárias da torcida no estádio da Curuzu, os atletas puderam treinar à vontade as jogadas ensaiadas e o esquema tático que pretende utilizar contra os gaúchos. O atacante Aldrovani, liberado pela Justiça Desportiva da CBF, deverá começar a partida, substituindo Zé Augusto. O meia Júnior Amorim e o lateral Borges Neto também estão legalizados e poderão entrar no decorrer da partida. A utilização dos três em jogos anteriores do Paysandu fez o clube perder oito pontos. O STJD alegou que os contratos foram assinados quando o presidente Arthur Tourinho estava suspenso por seis meses. A suspensão de Tourinho acabou no começo deste mês. O goleiro Carlos Germano e o zagueiro Jorginho, suspensos por cartões amarelos, são os desfalques neste domingo.