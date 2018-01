Paysandu: de olho da má fase da Ponte Desfalcado de Vanderson, seu melhor jogador no meio de campo, o Paysandu vai tentar tirar proveito da má fase da Ponte Preta para somar três pontos na partida deste domingo, em Campinas, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Com quatro pontos na tabela, os paraenses buscam se recuperar do último resultado na competição, a goleada diante do Corinthians por 6 a 1. "Com jogadores contundidos e pendurados por cartões amarelos, o técnico Dario Pereyra fará mudanças na zaga, com a entrada de Tinho no lugar de Sérgio e de Gino na lateral direita em substituição a Rodrigo. No meio campo, Rogerinho ocupará a vaga de Vanderson. "Todos os adversários merecem o nosso respeito e a Ponte é um deles. Ela vai tentar partir para cima desde o começo da partida e não podemos vacilar", disse Pereyra. Os três dias que o time ficou descansando e treinando em Campinas, segundo o preparador físico Wanilton Zambroti, serviram para aliviar o cansaço do elenco na maratona simultânea de jogos pela Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. "Para o meia Iarley, o Papão pode surpreender a Ponte e sair com um boa vitória de Campinas. O zagueiro Tinho, destaque no empate contra o Universidad Católica em Santiago do Chile, garante que o time já superou a goleada diante do Corinthians. "Agora é hora de subir na tabela, porque num campeonato com pontos corridos é ruim empatar ou perder jogos". A equipe deve jogar com Marcão, Gino, Jorginho, Tinho e Luis Fernando; Rogerinho, Sandro, Lecheva e Velber; Iarley e Robson.