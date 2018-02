Paysandu, de virada, bate o Fortaleza O Paysandu derrotou de virada o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Castelão, e mantém o sonho de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A, chegando a 32 pontos, mas permanecendo entre os quatro piores. Já o Fortaleza completou seis partidas sem vitória (quatro derrotas e dois empates) e estaciona nos 41 pontos. O primeiro tempo foi ruim tecnicamente, terminando empatado por 0 a 0. Os dois times não se encontraram em campo, errando muitos passes. Poucas foram as chances criadas. Aos 43 minutos, o lateral direito do Fortaleza, Amaral, ainda foi expulso por jogada violenta. Com um jogador a menos, o Fortaleza retornou para o segundo turno com uma modificação. Saiu Igor, entrou Hernane. "Vou tentar recompor o meio-campo e o Erandir vai para a direita cobrir a expulsão do Amaral", disse Hernane. O time cearense abriu o placar aos 8 minutos. Rinaldo livrou-se de Luís Henrique, girou e da entrada da área colocou rasteiro no canto direito de Alexandre Favaro. O treinador do Paysandu, Carlos Alberto Torres, com o gol levado fez de imediato duas substituições. Tirou os defensores Marquinhos e Leandro Eugênio para entradas dos atacantes Balão e Luís Augusto. A equipe paraense passou a atacar com sete jogadores em alta velocidade. E o gol de empate saiu aos 34 minutos. Váldson passou para Róbson que deu um giro e encobriu o goleiro Bosco, marcando seu 19.º gol (é um dos artilheiros da Série A). Já Balão, aos 41 minutos, garantiu a vitória de virada para o Paysandu, completando de cabeça cruzamento de Rodrigo. O próximo jogo do Fortaleza será, no próximo sábado (22), contra o Palmeiras, no Castelão. Já o Paysandu enfrentará o Cruzeiro, no Mineirão, domingo (23).