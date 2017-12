Paysandu demite lateral que foi expulso O presidente do Paysandu, Arthur Tourinho, demitiu o lateral Rodrigo, acusando-o de prejudicar o time na partida em que foi derrotado pelo Vasco, quarta-feira, no Mangueirão. O jogador foi expulso de campo aos 7 minutos do segundo tempo, após discutir e trocar cabeçadas com seu companheiro de zaga André Dias, que também recebeu o cartão vermelho do árbitro. "Eu não quero nem ver mais o Rodrigo no estádio da Curuzu (sede do Paysandu). Pedi para ele se entender, a partir de agora, com o departamento jurídico do clube", explicou Arthur Tourinho. O lateral foi demitido ainda no vestiário do Mangueirão, minutos depois de a partida contra o Vasco ter acabado. Ele e o presidente chegaram a travar uma áspera discussão, presenciada por seguranças e outros jogadores do elenco. O outro pivô da expulsão, André Dias, acabou perdoado pelo presidente do Paysandu, que chegou a pedir aos torcedores para terem "paciência" com o atleta. Para Rodrigo, a discussão que ele teve com André Dias foi "coisa normal". O lateral disse que pretende conversar com os advogados do Paysandu para acertar "numa boa" sua saída do clube. André Dias limitou-se a pedir desculpas aos torcedores do Paysandu, afirmando que tudo foi provocado pela "vontade de vencer".