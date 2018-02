Paysandu demite técnico Gilson Kleina Gilson Kleina não é mais o técnico do Paysandu. Depois da derrota por 5 a 3 para o Palmeiras, na quarta-feira, em São Paulo, o presidente do clube, Arthur Tourinho, anunciou na tarde desta quinta a dispensa do treinador. O substituto deve ser anunciado nesta sexta. Gilson Kleina dirigiu o Paysandu em 15 jogos e somou 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Com isso, não conseguiu tirar o time paraense das últimas colocações do Campeonato Brasileiro - atualmente, está na lanterna, com apenas 26 pontos em 29 partidas disputadas.