Paysandu derrota Fortaleza por 3 a 0 Com gols de Dino (contra), Jorginho e Vélber, o Paysandu derrotou o Fortaleza, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Mangueirão. O time paraense dominou os dois tempos de jogo, impondo um ritmo forte e de constante pressão sobre os cearenses, que tentaram apenas se defender o tempo todo, mas se deram mal. No primeiro tempo, o Paysandu desperdiçou várias chances de gol. O Fortaleza, com quatro volantes, apenas se defendia e pouco arriscava no ataque. As duas vezes em que criou coragem e foi à frente, quase marca. Mas Carlos Germano, em boa forma, salvou. Aos 14 minutos, Jobson cobrou escanteio, Dino tentou dar um chutão para a frente, a bola resvalou em seus pés e foi cair dentro do gol cearense: Paysandu 1 a 0. Aos 24, Vinicius bateu forte no canto e Carlos Germano fez uma bela defesa, jogando para escanteio. Na cobrança, Germano voltou a salvar. Jorginho, de cabeça, aos 34, aproveitou nova cobrança de escanteio de Jobson, fazendo o segundo gol do time paraense. O segundo tempo não foi diferente. Jobson, Cristiano e Lecheva tiveram chances nos pés para ampliar o marcador, mas finalizaram mal. Vélber, aos 41, de cabeça, definiu a vitória.