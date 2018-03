Paysandu derrota o Goiás por 1 a 0 Foi no sufoco, mas o Paysandu conseguiu vencer o Goiás por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Mangueirão, em Belém. Com a vitória em casa, o time paraense chegou aos 6 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto os goianos seguem com 8. Jogando em casa, com o apoio de sua torcida, o Paysandu pressionou o Goiás até conseguir seu gol. E ele veio aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Robson tocou para Eder Ceccon fazer 1 a 0. Anselmo teve chance de ampliar a vantagem do Paysandu, aos 23 minutos, mas cabeceou para fora. O Goiás também desperdiçou uma boa oportunidade, no lance em que o goleiro Alexandre Favaro evitou gol certo. No segundo tempo, o Goiás foi com tudo em busca do empate, mas o Paysandu soube segurar a importante vitória.