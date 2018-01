Paysandu derrota Paraná por 3 a 0 O talento individual de Welber fez a diferença no primeiro tempo, mas foi o suficiente para o Paysandu derrotar o Paraná por 3 a 0, fugindo do rebaixamento. Welber, Robson e Iarley fizeram os gols do time paraense, que com o resultado subiu da 23ª posição para a 19ª. O Paysandu chegou a ser dominado durante a maior parte da primeira etapa, mas foi competente na segunda, chegando a ser aplaudido por sua exigente e fanática torcida. "Agora a nossa tendência é crescer na competição, porque esse resultado fez o time recuperar sua auto-estima", definiu o técnico do Paysandu, Ivo Wortmann. Na primeira etapa, o Paysandu não conseguia dominar as investidas de ataque do Paraná, que sempre levava perigo à atabalhoada defesa paraense. As falhas eram gritantes. O Paraná chegou a perder duas chances reais de gol, mas o goleiro Alexandre Fávaro defendeu. Aos 34 minutos, surgiu o primeiro gol. Luiz Fernando recuperou uma bola perdida e esticou para Welber, que avançou pela esquerda, venceu a zaga do Paraná na corrida e chutou forte no canto direito de Flávio. A partir daí, o Paysandu cresceu em campo. Dois minutos depois, aos 36, Welber voltou a desequilibrar: dominou a bola pela esquerda, driblou dois zagueiros e cruzou para Robson, que bateu de primeira e estufou as redes, fazendo 2 a 0. O segundo tempo foi todo do Paysandu, que poderia ter aplicado uma goleada no Paraná. Pelo menos quatro gols foram perdidos pelo ataque paraense. Mas fez apenas um. Aos 25, Robson cruzou para a área, Welber chutou, Flávio rebateu e Iarley empurrou para as redes: 3 a 0. Ficha Técnica: Paysandu: Alexandre Fávaro; Rodrigo (Wellington), Jorginho, Tinho e Luiz Fernando; Vanderson, Sandro, Lecheva (Lima) e Welber; Robson e Iarley (Balão). Técnico: Ivo Wortmann. Paraná: Flávio; Milton, Sandro Blum, Cristiano Ávalos e Fabinho; Fernando Miguel, Pierre, Marquinho e Caio; Renaldo e Valdir (Flávio Guilherme). Técnico: Adilson Batista. Gols: Welber aos 34 e Robson aos 36 minutos do primeiro tempo. Iarley aos 25 minutos do segundo tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP). Cartão Amarelo: Vanderson, Pierre, Caio, Milton e Rodrigo. Renda: R$ 72.885,00. Público: 11.634 pagantes. Local: Mangueirão. classificação