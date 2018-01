Paysandu derruba técnico do Fortaleza O Paysandu derrotou o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, e causou a saída do técnico Ferdinando Teixeira, que não aguentou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Os cerca de 16 mil torcedores que foram ao jogo vaiaram o time da casa no final e cobraram mudanças - agora, a diretoria do clube corre atrás de um novo treinador. O primeiro tempo foi muito truncado e terminou sem gol. O Paysandu começou jogando no ataque. Como não conseguiu marcar, passou a valorizar mais a posse de bola. Mas a melhor chance foi do Fortaleza, aos 34 minutos, quando Marcos Paulo cruzou para Clodoaldo, que chutou forte para a defesa do goleiro Alexandre Fávaro. Para o segundo tempo, os dois times voltaram com a mesma formação. Aos 7 minutos, o Fortaleza abriu o placar. Numa falta sofrida por Alyson, Vinícius cobrou com perfeição, sem chances para o goleiro do time paraense. Aos 18, o Paysandu empatou com Robson. Aos 39 minutos, aproveitando um cruzamento pela esquerda, Jorginho vira o placar, marcando de cabeça. Ficha técnica: Fortaleza: Jefferson; Erandir, Erivelton e Ronaldo Angelim; Chiquinho (Sérgio), Marcos Paulo, Dude, Wendell (Mazinho Loiola) e Alysson; Vinícius e Clodoaldo. Técnico: Ferdinando Teixeira. Paysandu: Fávaro; Tinho, Jorginho e Lima (Jobson); Rogerinho, Ceará (Zé Cheva), Sandro, Welber e Luís Fernando; Robson e Iarley (Balão). Técnico: Ivo Wortmann. Gols: Vinícius, aos 7, Robson, aos 18, e Jorginho, aos 39 minutos do segundo tempo. Árbitro: Antônio da Hora Filho (SE) . Cartão amarelo: Dude, Wendell, Alyson, Tinho, Jorginho, Sandro, Welber e Jobson. Renda: R$ 141.842,50. Público: 14.141 pagantes. Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.