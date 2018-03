Paysandu desconhece ida de Iarley ao Boca A diretoria do Paysandu negou na noite de segunda-feira a transferência do meia Iarley para o Boca Juniors, conforme informou o clube argentino. O presidente do time paraense, Arthur Tourinho, informou através do site oficial que não foi procurado por nenhum representante do time argentino e garantiu que desconhece o motivo da viagem do atleta ao país vizinho. Segundo nota publicada, não está descartada uma punição para o jogador.