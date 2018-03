Paysandu deve ter Robson contra Cruzeiro Mesmo irritada com a diretoria, a quem acusa de desmontar o time de seus melhores jogadores, negociados praticamente de graça para o exterior, a torcida do Paysandu deve lotar nesta quarta-feira à noite o Mangueirão na partida contra o Cruzeiro. Menos de 48 horas antes da partida, a anunciada ida do artilheiro Robson para o Japão acirrou ainda mais os ânimos entre os torcedores. O jogador esteve nesta terça-feira na Paraíba, visitando a mãe, que está doente. O atleta não participou do treino desta quarta-feira à tarde, mas o presidente do clube, Arthur Tourinho, garante sua presença no jogo contra o líder do Brasileiro. Por conta disso, algumas torcidas organizadas prometem fazer um protesto no Mangueirão, exigindo a contratação imediata de reforços para que o time não volte a frequentar a zona de rebaixamento. Alheio à insatisfação dos torcedores, o técnico Ivo Wortmann faz mistério sobre a escalação do time, informando que definirá os titulares no vestiário. ?Ganhar do melhor time do campeonato poderá ser uma boa satisfação à nossa torcida", justificou o meia Velber. O goleiro Carlos Germano, contundido, será substituído por Ronaldo. O volante Sandro, machucado, também preocupa o departamento médico.