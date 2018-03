Paysandu dispensa 10 e quer volta de Robgol O Paysandu dispensou dez jogadores nesta terça-feira e vai tentar acertar a volta de Robgol, atacante que ainda não conseguiu brilhar no Santos. Apesar de não ter dinheiro para contratar grandes reforços, o presidente do clube paraense, Arthur Tourinho, sabe que precisa devolver confiança à torcida. Por isso, pensa em investir na volta do ídolo Robgol. Os dispensados pelo Paysandu, a uma semana da estréia no Brasileiro, contra o Fluminense, foram: Tiago e Moura (laterais), Flávio Camaçari (zagueiro), Bironga, Bruno, Tácio, Fabinho e Arinélson (meio-campistas), Marcelo Sander e Cléo (atacantes).