Paysandu e América-RN empatam por 1 a 1 e continuam sem vencer na série B

PARAGOMINAS - Paysandu e América-RN seguem sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, na Arena Verde, em Paragominas (PA), pela terceira rodada, ficaram no empate por 1 a 1. Com isto, a situação dos times segue complicada. Cada um soma dois pontos, ainda fora da zona de rebaixamento, mas podem terminar a rodada dentro dela. Pior para o time da casa, que jogou desde os 31 minutos do segundo tempo com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu balançar as redes para comemorar a vitória.

O Paysandu começou o jogo em cima e aos 18 minutos abriu o placar. Num chute de fora da área, Yago Pikachu acertou o ângulo de Rodrigão, que nada fez. O América-RN demorou a se acertar no jogo, mas aos 40 minutos, mandou uma bola na trave com Júnior Negão. Aos 46, balançou as redes. Após assistência do atacante, Cascata bateu colocado, sem chances para Zé Carlos.

Na etapa final, o Paysandu voltou em cima, pressionou de todos os lados, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. Aos 31 minutos, o volante Vaninho, do América-RN, foi expulso. Mesmo assim os visitantes poderiam ter vencido, não fosse um pênalti ignorado pelo árbitro ja nos acréscimos.

Os times voltam ao gramado na próxima terça-feira. O Paysandu enfrenta o Paraná, às 19h30, em Belém, no retorno ao Mangueirão. Já o América joga contra o Joinville, na Arena, às 21h50.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 1 x 1 AMÉRICA-RN

PAYSANDU - Zé Carlos; Yago Pikachu, Diego Bispo, Raul e Janilson; Alex Gaibú (Djalma), Billy (Bruno), Zé Antônio e Eduardo Ramos; Rafael Oliveira (Careca) e João Neto. Técnico - Lecheva.

AMÉRICA-RN - Rodrigão; Norberto (Alex) Zé Antônio, Edvânio e Pedro Henrique (Vaninho); Ricardo Baiano, Márcio Passos, Fabinho e Cascata (Norberto); Júnior Negão e Daniel Rezende. Técnico - Roberto Fernandes.

GOLS - Yago Pikachu, aos 18, e Cascata, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

CARTÕES AMARELOS - Djalma, Rafael Oliveira e Careca (Paysandu); Norberto (América-RN).

CARTÃO VERMELHO - Vaninho (América-RN)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Verde, em Paragominas (PA).