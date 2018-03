Paysandu e Bahia: confronto em Belém Cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente em Belém para o jogo entre Paysandu e Bahia, neste domingo, às 16h, valendo vaga à semifinal da Copa dos Campeões. A torcida do ? Papão?, como é conhecido o tricampeão paraense, promete mais uma vez lotar o Mangueirão. Já o Bahia, do técnico Bobô, espera contar com o apoio da torcida do Remo, adversário tradicional do Paysandu. O técnico Givanildo Oliveira recebeu do médico a informação de que não poderá contar com o zagueiro Sérgio, que voltou a sentir fisgada na virilha. O substituto será Pedro Paulo. No ataque, Givanildo ainda não decidiu se escalará Albertinho ou o paulista Jajá ao lado do artilheiro Vandick. Na lateral esquerda, o titular Luiz Fernando, recuperado de contusão, ficará no banco de reservas por causa das boas atuações de Souza. No Bahia, cuja intenção é jogar nos contra-ataques, a volta do zagueiro Marcelo Souza é a novidade. Embora o atacante Nei Fabiano tenha sido fundamental na vitória diante do Vasco por 1 a 0, ele vai ficar no banco e poderá ser utilizado no segundo tempo.