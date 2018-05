Paysandu e Botafogo-PB vencem na abertura da Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C de 2014 - a terceira divisão nacional - começou neste sábado já com uma rodada de duelos regionais. Pelo Grupo B, se enfrentaram os cariocas Madureira e Duque de Caxias e o primeiro venceu por 2 a 0. No clássico gaúcho de Caxias do Sul, Caxias e Juventude empataram por 0 a 0.

Já pelo Grupo A, o Paysandu-PA derrotou o Águia, de Marabá (PA), por 2 a 0. Na Paraíba, o Botafogo fez 3 a 2 sobre o rival Treze. Esta primeira rodada terá mais quatro jogos neste domingo, outro na segunda-feira e um adiado para o dia 4 de junho.

Na partida de grande expectativa para os gaúchos, Caxias e Juventude fizeram um jogo com muitas faltas, mas gol que é bom, não aconteceu. Os dois times empataram por 0 a 0 e largam atrás no Grupo B, com um ponto cada. O líder é o Madureira, que venceu o duelo carioca contra o Duque de Caxias por 2 a 0 e conquistou os três primeiros pontos.

No clássico nordestino que não acontecia há 13 anos em termos nacionais, de forma estranha, o Botafogo derrotou o Treze por 3 a 2, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Isso porque o Botafogo saiu na frente com tranquilidade, marcando 3 a 0. Mas sofreu dois gols no segundo tempo e quase levou o empate no final.

Os 20 participantes estão divididos em dois grupos de 10 times. Eles se enfrentam entre si em dois turnos, com 18 jogos. Os quatro melhores de cada grupo passam à segunda fase, que será disputada pelo sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. O Grupo A reúne clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o Grupo B com times das regiões Sul e Sudeste.