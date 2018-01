Paysandu e Flamengo ficam no empate Num jogo equilibrado, mas com o Paysandu abusando de perder gols fáceis no segundo tempo, o Flamengo conseguiu sair da capital paraense com um empate por 2 a 2. Cássio e Igor fizeram os gols do Flamengo, enquanto Iarley e Robson descontaram para o Paysandu. No primeiro tempo, as duas equipes saíram para o ataque. Logo aos 12 minutos, Iarley abriu o marcador. Ele recebeu um lançamento de Sandro e chutou forte no canto esquerdo de Diego. Paysandu 1 a 0. O Flamengo não se intimidou e chegou ao empate aos 23 minutos. Igor, chutando forte, de falta, surpreendeu Alexandre Favaro. Aos 28, Velber driblou três zagueiros cariocas e chutou no canto, mas Diego conseguiu evitar o gol. Na sobra, Robson chutou mal para fora. A melhor chance foi de Iarley, que aos 37 perdeu o gol mais feito da partida. Ele escorregou sozinho na cara de Diego. O lateral Ceará voltou a perder outro gol, aos 40. Logo aos 3 do segundo tempo, Cássio colocou o Flamengo em vantagem, cobrando falta. Os jogadores do Papão reclamaram falta do ataque do Flamengo, porém o juiz validou o gol. Depois de muita pressão, o time da casa conseguiu empatar o jogo. Lecheva cruzou e Robson escorou de cabeça para desespero de Diego. Aos 33, Fernando Baiano ainda desperdiçou a chance de virar o marcador, chutando na trave. Velber, aos 42, deu o passe para Balão, que sozinho chutou para fora. Classificação