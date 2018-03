Paysandu e Fluminense empatam: 0 a 0 O empate sem gols no confronto entre Paysandu e Fluminense manteve as duas equipes com chances de classificação à próxima fase da Copa dos Campeões, neste domingo à noite, em Belém. Os dois times somam dois pontos na tabela de classificação do Grupo A e estão empatados com Corinthians e Náutico. Ambas equipes apresentaram um futebol de baixo nível técnico durante todo o primeiro tempo. O Fluminense tentou pressionar o Paysandu, mas os atacantes Magno Alves e Roni não conseguiram finalizar as jogadas, cometendo vários erros. Por atuar em casa e ter o apoio da torcida, o Paysandu não se intimidou com o Fluminense e jogou ofensivamente. Apesar de conseguir chegar à meta adversária, a equipe paraense optou por arriscar os chutes de fora da área, que saíram sem precisão. Paysandu e Fluminense voltaram melhor para o segundo tempo. A equipe paraense impôs seu ritmo ao Tricolor e o goleiro Murilo realizou boas defesas em chutes dos meias Sandro e Jobson. Com problemas na marcação no meio-de-campo, o técnico do Fluminense, Robertinho, substituiu Marco Brito pelo volante Sidnei. A mudança melhorou a defesa do time carioca e o ajudou a ameaçar o gol do Paysandu. No entanto, não foi suficiente para dar a vitória para o Tricolor.