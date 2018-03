Paysandu e Náutico tem jogo decisivo O que antes do início da Copa dos Campeões poderia ser visto como um provável jogo para cumprir tabela, virou confronto decisivo para Paysandu e Náutico, que fazem o último confronto do Grupo A da competição às 18h15 deste domingo, no E0stádio Mangueirão, em Belém. Ambas têm 2 pontos e provavelmente decidirão entre elas a segunda vaga. Tudo poderia estar a favor do técnico Genivaldo Oliveira, pois o Paysandu joga em casa e conta com o apoio da torcida. No entanto, o técnico teve uma série de problemas de contusão durante a semana. O volante Lecheva machucou-se e sofreu uma cirurgia no tendão de Aquiles. O atacante Valdomiro sentiu uma contusão na coxa e o zagueiro Sérgio, na virilha, mesmo problema dos reservas Márcio e Luís Fernando. A boa notícia é a volta do lateral Souza, que cumpriu suspensão, e a possível estréia do atacante Jajá, contratado do Santo André. Sérgio tem chance de atuar mas, se não puder, Pedro Paulo será mantido. Welber substitui Lecheva. No Náutico, o clima é de otimismo com a volta do atacante Remerson, que não participou do jogo contra o Corinthians por problemas familiares. O time ganhou mais um incentivo, com o pagamento dos prêmios pela conquista do bicampeonato Pernambucano e a promessa de um prêmio pela classificação para a próxima fase da Copa dos Campeões.