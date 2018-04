Paysandu e Paraná fecham a 21ª rodada da Série B com empate sem gols

Um resultado que não foi bom para ninguém. Este foi o empate sem gols e sem emoção entre Paysandu e Paraná, na noite deste sábado, no Mangueirão, em Belém, no fechamento da 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Paraná está em sétimo lugar, com 31 pontos, três a menos do que o Ceará, que fecha o G4, a zona de acesso. O Paysandu, por sua vez, é o 14º colocado, com 27 pontos, apenas dois a mais do que o Santa Cruz, que fecha a zona de rebaixamento.

O duelo começou equilibrado, mas com o Paysandu mais em cima do adversário em busca do gol. Logo no começo, o goleiro Richard precisou trabalhar duas vezes no mesmo lance. Primeiro em levantamento de Lucas Taylor, depois em finalização de Marcão, no rebote.

O Paraná entrou com uma postura bem definida de marcar e jogar por uma bola. Os visitantes conseguiram cumprir metade da estratégia, marcando bem e não deixando o adversário jogar. No campo de ataque, porém, os paranistas não conseguiram criar e não deram trabalho para Emerson.

Pouco antes do intervalo, o Paysandu arrumou espaço para jogar e assustou o adversário em finalizações de fora da área. Rodrigo e Nando Carandina tentaram, mas a defesa do Paraná e, principalmente, o goleiro Richard conseguiram mandar para escanteio.

Na segunda etapa, por outro lado, o Paraná teve a oportunidade de abrir o placar em jogada de bola parada. Após levantamento de Renatinho, Maidana fez o desvio, mas Emerson tocou com a ponta dos dedos para a linha de fundo. Apesar desta chance, o equilíbrio e a força defensiva dos dois lados predominaram durante todo segundo tempo.

Antes do final da partida, o Paraná ainda conseguiu chegar em contra-ataque, mas Emerson defendeu finalização de João Pedro. Nos últimos minutos, os jogadores do Paysandu se irritaram com a arbitragem pedindo um toque de mão de Brock depois de cruzamento de Rodrigo Andrade. O lance foi polêmico.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira. O Paraná recebe o Juventude, às 20h30, no Durival de Brito, em Curitiba, enquanto o Paysandu visita o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 0 PARANÁ

PAYSANDU - Emerson; Lucas Taylor, Fernando Lombardi, Gualberto (Diego Ivo) e Peri; Augusto Recife (Diogo Oliveira), Renato Augusto, Nando Carandina e Rodrigo (Rodrigo Andrade); Magno e Marcão. Técnico: Marquinhos Santos.

PARANÁ - Richard; Cristovam (Júnior), Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Vinícius Kiss (João Pedro) e Renatinho; Robson e Rafhael Lucas (Felipe Augusto). Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Nando Caradina e Lucas Taylor (Paysandu). Gabriel Dias, Robson e Leandro Vilela (Paraná)

RENDA - R$ 199.780.

PÚBLICO - 9.372 pagantes (13.234 total).

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).