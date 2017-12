Paysandu e Santos empatam por 1 a 1 O Santos sentiu a falta de Robinho e Elano, voltou a ter atuação apenas regular, longe de brilhante, como já vinha ocorrendo nas últimas rodadas, e deixou escapar 2 pontos, neste domingo, em Belém do Pará, contra o Paysandu. O empate por 1 a 1 prejudicou bastante os planos do time de conquistar o título brasileiro, faltando apenas 3 rodadas para o fim. Como consolo, a vaga na Copa Libertadores de 2005 está praticamente garantida. Os santistas deixaram o campo reclamando da atuação do juiz Wilson de Souza Mendonça, que teve problemas no jogo, cheio de lances duvidosos. Num deles, no segundo tempo, acertou ao anular gol de William, em impedimento. Mas errou ao mandar repetir cobrança de pênalti do Santos na primeira etapa, quando os paraenses já venciam por 1 a 0. Deivid bateu e Alexandre Fávaro espalmou. No rebote, Deivid marcou. O árbitro, no entanto, mandou voltar a jogada, alegando invasão da área. Os infratores, no entanto, foram jogadores do Paysandu e não do Santos. Na segunda cobrança, Deivid falhou. Alexandre Fávaro, de longe o melhor em campo, pulou no canto esquerdo e fez grande defesa. A equipe da casa, que chegou a 49 pontos e entrou na zona de rebaixamento, contou com o apoio de mais de 28 mil torcedores para tentar melhorar sua situação na competição. A vitória era questão de sobrevivência. O público incentivou durante os 90 minutos e foi recompensado logo no início, quando Alonso abriu o placar de cabeça, após ótima jogada de Leonardo. Vanderlei Luxemburgo, bastante elogiado por Pelé em entrevista publicada neste domingo pela Agência Estado, trocou o zagueiro Antônio Carlos pelo meia Marcinho. E obteve resultado. O Santos passou a pressionar bastante e criou várias oportunidades de gol, entre elas o pênalti desperdiçado por Deivid. Vágner Benazzi, do Paysandu, também ajudou. Fez justiça à fama de retranqueiro e abdicou completamente do ataque. Atraiu o adversário para seu campo e deu descanso a Mauro, goleiro santista. Nada mudou no segundo tempo, dominado pelos paulistas. Luxemburgo pôs Paulo César e William, aumentando ainda mais o poder ofensivo do time. A blitz em pleno estádio do Paysandu fez efeito e o Santos chegou ao empate, com gol de William. Não foi suficiente, contudo, para que a equipe alcançasse os 3 pontos e se mantivesse no encalço do Atlético-PR.