Paysandu e São Paulo empatam em Belém Paysandu e São Paulo ficaram no empate por 2 a 2, neste domingo, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols da equipe paraense foram marcados pelo centroavante Róbson. Rogério Ceni, em cobrança de falta, e Roger anotaram para o time paulista. O domínio foi todo do São Paulo no primeiro tempo. O zagueiro Alex cabeceou na trave uma cobrança de escanteio de Júnior, aos 9 minutos. Aos 14, Sílvio errou, a bola foi até Roger, que lançou Danilo. O chute cruzado passou perto do gol do Paysandu. Cinco minutos depois, Leandro fez falta em Roger. Rogério Ceni repetiu o que já havia feito 11 vezes no ano. Cobrou com perfeição, sem chances para o goleiro do Paysandu: 1 a 0 para o São Paulo. O time paulista continuou dominando, com muitas chances. Tanto que o Paysandu só chutou a gol pela primeira vez aos 34 minutos. Mas aos 39, na segunda chance, empatou o jogo. Cruzamento da esquerda, Robson antecipou-se a Alex e fez de cabeça. Logo no início do segundo tempo veio a virada. Eder escapou pela direita e chutou forte. O goleiro Rogério Ceni rebateu e Robson, em posição duvidosa, fez o segundo. E o Paysandu poderia ter ampliado. Aos 5 minutos, Robson serviu Eder que chutou forte, mas Rogério Ceni rebateu. E aos 7, Michel impediu novo gol de Robson. O São Paulo conseguiu empatar aos 20 minutos, com Roger aproveitando passe de Luizão e mostrando que é artilheiro - já tem 6 no Brasileiro, apesar de ter feito apenas o seu primeiro com a camisa são-paulina, pois chegou agora da Ponte. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 9 pontos no Brasileiro e viajou direto para o México, onde enfrenta o Tigres na quarta-feira, pela Libertadores. Já o Paysandu está com 7 no campeonato nacional.