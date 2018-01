Paysandu empata com o Inter em casa Um jogo morno, algumas vezes sonolento, não poderia produzir outro resultado: Paysandu e Internacional não saíram do 0 a 0 no Mangueirão na tarde deste sábado, na abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os goleiros dos dois times só trabalharam no segundo tempo. Carlos Germano, do Paysandu, aos 36, evitou um gol de cabeça de Claiton que parecia certo. Cristiano, do Paysandu, aos 42, se atrapalhou com a bola na pequena área, chutando torto diante de um assustado Clemer. O time paraense atuou desde os 30 do primeiro tempo com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro Jorginho. Nem assim o Inter soube tirar proveito. Daniel Carvalho, o cérebro dos gaúchos no meio-campo, parecia desligado da partida e acabou substituído. Sem o meia Magnum, o jogador responsável pela armação das jogadas, o Paysandu dependia apenas do talento de Vélber, que estava bem marcado pela zaga gaúcha. Sandro, Vélber e Lecheva lutavam muito, mas pouco chutaram a gol. E quando chutavam era para a defesa fácil de Clemer. Um momento polêmico da partida aconteceu aos 46 do primeiro tempo: Lecheva driblou três, entrou na área e foi derrubado, mas o juiz Luciano Tenório de Almeida não marcou pênalti. Edu Silva e Claiton ainda ensaiaram alguns chutes, mas sem direção. Os gaúchos ficaram dando toques para os lados até o juiz apitar o final da partida.