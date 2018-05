Paysandu empata com Sampaio Corrêa e perde chance de assumir ponta da Série B

Com gols de zagueiros no início do jogo, Sampaio Corrêa e Paysandu ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira à noite, no estádio do Castelão, em São Luís, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Paysandu foi a dez pontos e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da competição. O time está em segundo lugar, com a mesma pontuação do líder Fortaleza, mas tem menos gols marcados (8 a 5). A única equipe que pode ultrapassar os paraenses na rodada é justamente o Vila Nova, que tem um ponto a menos.

O time maranhense, com quatro pontos, é o 14.º colocado, mas pode se aproximar da zona do rebaixamento já que Guarani e Ponte Preta, ambos com três pontos, se enfrentam no sábado, além do Goiás, com um ponto, que faz o clássico com o Vila Nova-GO.

O Sampaio Corrêa abriu o placar logo no primeiro ataque, com dois minutos. Danielzinho cobrou falta pela direita e o zagueiro Maracás subiu mais que a marcação para desviar de cabeça para o fundo das redes. Não demorou e o Paysandu respondeu na mesma moeda. Aos nove minutos, Nando Carandina cobrou falta na cabeça do zagueiro Perema, que deixou tudo igual.

Ainda no primeiro tempo, o Sampaio quase marcou o segundo com Alvinho. O atacante foi lançado dentro da área e tocou na saída do goleiro Renan Rocha, mas a bola explodiu na trave direita.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu muito. As chances de gol e jogadas ofensivas do início da partida foram substituídas por marcação e disputas ríspidas pela bola no meio de campo. Nas raras finalizações em gol, os goleiros Warleson, do Sampaio, e Renan Rocha, do Paysandu, mostraram segurança e impediram que o placar voltasse a se movimentar.

O Sampaio Corrêa volta a campo já na próxima segunda-feira, quando abre a quinta rodada da Série B recebendo o CRB no Castelão, às 20h30. Na sexta-feira, o Paysandu visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 PAYSANDU

SAMPAIO CORRÊA - Warleson; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Alyson (Fernando Sobral); César Sampaio, Danielzinho, Willian Oliveira e João Paulo (Esquerdinha); Alvinho e Uilliam (Carlão). Técnico: Francisco Diá.

PAYSANDU - Renan Rocha; Edimar, Douglas Mendes e Perema (Danilo Pires); Matheus Silva, Renato Augusto, Nando Carandina e Mateus Muller; Mike (Thomaz), Cassiano e Claudinho (Magno). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Maracás, aos 2, e Perema, aos 9 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Moura, Aylon e Willian Oliveira (Sampaio Corrêa); Douglas Mendes (Paysandu).

RENDA - R$ 45.800,00

PÚBLICO - 4.119total

LOCAL - Estádio do Castelão, em São Luís (MA).