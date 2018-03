Paysandu encara Bahia para superar trauma O jogo contra o Bahia, neste domingo, às 16 horas, na Fonte Nova, é um grande teste para o time do Paysandu dizer à sua torcida se conseguiu superar o trauma da derrota para o Boca Juniors e que lhe valeu a eliminação da Copa Libertadores da América. O técnico Dario Pereyra, criticado por torcedores por manter no time uma defesa fraca e indisciplinada, ainda não definiu quem vai escalar contra os baianos. A única certeza é a volta do volante Vanderson, cuja ausência tem sido sentida nos últimos seis jogos do time, inclusive contra o Boca. Com Robson suspenso por ter sido expulso no jogo contra o Fluminense, Dario poderá fazer de Zé Augusto o comandante do ataque. O goleiro Carlos Germano poderá fazer sua estréia, mas o treinador não confirma, embora o jogador tenha viajado com a delegação para Salvador.