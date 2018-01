Paysandu esconde esquema contra Fla Os jogadores do Paysandu e seu técnico, Ivo Wortmann, encaram a partida deste domingo às 16 horas contra o Flamengo, no Mangueirão, como o jogo definitivo da reabilitação dos paraenses. "Esse é o jogo que todos nós queríamos", disse Wortmann. O esquema para a partida contra os cariocas, porém, é um grande mistério. "Se 3-5-2, ou 4-4-2, na hora vocês saberão", esquivou-se. "Vamos jogar para a frente, mas com atenção redobrada nas jogadas de contra-ataque deles", disse o volante Vanderson, que retorna ao time depois de cumprir suspensão por cartões amarelos. O artilheiro Robson, que mantém a impressionante regularidade de 23 gols em 23 partidas com a camisa do Paysandu, acredita na força da torcida do clube para arrancar uma boa vitória. "Vencer o Flamengo é sempre muito bom", resumiu o atacante. "Os ingressos para a partida começaram a ser vendidos desde quarta-feira numa rede de farmácias de Belém. A diretoria do Paysandu manteve o preço da arquibancada em R$ 10. A cadeira custa R$ 30. Pelo menos 40 mil torcedores são esperados no Mangueirão. "Ivo Wortmann deve escalar o Paysandu da seguinte maneira: Alexandre Fávaro, Ceará, Tinho, Jorginho, Luiz Fernando; Sandro, Vanderson, Lecheva, Velber; Robson e Iarley.