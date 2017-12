Paysandu espera 50 mil no Mangueirão Se o time anda praticamente se arrastando em campo nos últimos jogos, a torcida do Paysandu está preparando um combustível extra para motivar os jogadores e pressionar o time do Atlético-PR no próximo domingo, no Mangueirão, onde o time paraense faz seu jogo decisivo para escapar do rebaixamento. A estimativa é da presença de 50 mil torcedores no estádio. As torcidas organizadas ?Terror Bicolor? e ?Fúria Bicolor? prometem muito barulho nas arquibancadas com suas charanças, faixas de incentivos e papel picado. "Não vamos admitir frouxura dentro de campo. faremos a nossa parte e esperamos que os jogadores tenham vergonha na cara para cumprir com dignidade o papel deles", adverte o gráfico Pedro Farias Santos. Aos amigos, Santos tem dito que não aceitará outro resultado que não seja a vitória. "Se o técnico (Ivo Wortmann) pensa em montar um time retrancado para garantir o empate, que desista. Vou xingá-lo se isso acontecer durante a partida". Grupos de torcidas do Paysandu do interior do Pará, como Castanhal, Barcarena e Abaetetuba também anunciam muita gritaria e festa no Mangueirão. Vários ônibus já foram fretados pelos torcedores. "Haverá uma surpresa para a galera", promete a professora Heliana Patrícia Lobato. Ela já reservou lugar para os quatro filhos num dos ônibus. Todos vestidos com a camisa azul e branco do Papão. Os ingressos para a partida começam a ser vendidos a partir da manhã desta quinta-feira numa rede de farmácias de Belém. Eles podem se esgotar já na sexta-feira, pois o preço da arquibancada caiu pela metade: de R$ 10 para R$ 5. As cadeiras, porém, continuam com os preços antigos: as centrais custarão R$ 30, enquanto as laterais, R$ 20.