Paysandu espera surpreender em Ipatinga Com seu treinador Vagner Benazzi suspenso por 60 dias, jogadores reclamando da diretoria, salários atrasados e muita pressão dos torcedores, que não admitem o rebaixamento, o Paysandu enfrenta neste sábado o Atlético Mineiro, em Ipatinga, com o pensamento voltado para um resultado positivo. Os 49 pontos obtidos até agora e a 20ª posição na tabela fazem o time correr atrás da vitória na casa do adversário. O técnico interino Sinomar Naves terá o time completo, com a volta do zagueiro Júlio Santos e do volante Jairo, que estavam suspensos, além do meia Jóbson, recuperado de uma contusão. Os jogadores prometem muita luta, marcação forte e anunciam que o Galo mineiro terá uma surpresa desagradável em seus domínios. "Queremos a vitória para fugir da zona de rebaixamento e jogar mais tranquilos contra o Guarani, em Belém", promete o meia Leonardo, uma das esperanças de gol do Papão. O zagueiro Alex Pinho se diz preparado para a pressão que os mineiros irão tentar impor nos vinte primeiros minutos de jogo. A ordem do técnico é fechar a defesa, congestionar o meio-campo e sair com rapidez no contra-ataque, explorando perincipalmente a velocidade do atacante Zé Augusto.