Paysandu espera surpreender Santos na Vila O técnico Ivo Wortmann terá o retorno dos volantes Vanderson e Jairo, reforçando a pegada forte de seu meio-campo na partida desta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, contra o Santos. Os dois estavam suspensos por cartões amarelos. A má atuação diante do Corinthians fez o lateral direito Wellington perder a posição para Borges Neto. ?Será um jogo duríssimo e que vai exigir atenção redobrada dos nossos jogadores. O menor erro pode ser fatal", disse o treinador. Ele acredita que o Paysandu poderá surpreender o time santista se mantiver a mesma disposição durante os 90 minutos da partida. "O zagueiro Jorginho já atuou várias vezes em Vila Delmiro e sabe das dificuldades que o ?Papão? irá enfrentar. "O Santos é perigoso e mantém o mesmo nível técnico, porque tem bons jogadores no banco". O meia Junior Amorim, que poderá formar a dupla de ataque ao lado de Aldrovani, dá a receita para os paraenses saírem com uma boa vitória: "garra, seriedade e aproveitamento nas oportunidades de gol". "Para o volante Sandro, os pontos perdidos nos empates contra Goiás e Corinthians dentro de Belém devem servir de motivação para o time se desdobrar em campo em busca dos três pontos. "Estamos na zona intermediária, mas temos de pontuar fora de casa para começar a brigar por um lugar entre os oito melhores do campeonato".