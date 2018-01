Paysandu estréia com vitória no Peru O Paysandu estreou com vitória na Copa Libertadores da América, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 0, em Lima. Com este resultado, a equipe paraense soma três pontos e lidera o Grupo 2, ao lado do Cerro Porteño, do Paraguai. Os gols foram marcados por Robson aos 2 e Sandro aos 6 minutos, ambos do segundo tempo. O Paysandu, que participa pela primeira vez da principal competição sul-americana, volta a jogar dia 6 de março, em Belém, diante do Cerro Porteño. Ficha Técnica: Sporting Cristal: Erick Delgado; Jorge Soto, Leonardo, Alberto Rodríguez e José Moisella; Erick Torres (Soria), Pingo, Zegarra e Donizete (Omar Zegarra); Renzo Sheput (Julinho) e Luis Bonnet. Técnico: René Weber. Paysandu: Alexandre; Rodrigo, Gino, Jorginho e Luis Fernando; Jobson, Vanderson, Balão (Velber) e Jarley; Sandro Junior e Robson. Técnico: Dario Pereyra. Gols: Robson aos 2 e Sandro aos 6 minutos do segundo tempo. Árbitro: Fernando Paneso (COL). Cartão amarelo: Zegarra, Robson e Sandro. Local: Lima.