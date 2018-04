Paysandu estréia o zagueiro Dênis O Paysandu sabe que a partida desta quinta-feira, contra o Botafogo, no Mangueirão, em Belém, é decisiva para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time paraense tem 29 pontos, enquanto seu adversário está com 27. Por isso, a ordem é jogar no ataque e não dar espaços para o adversário. Como o zagueiro Alex Pinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o seu reserva imediato, Flávio Tanajura, ainda se recupera de contusão, o técnico Adilson Batista irá promover a estréia de Dênis, ex-Portuguesa. O goleiro Paulo Musse, que falhou nos dois últimos jogos, continua como titular, embora a torcida venha exigindo a presença de Ronaldo. O treinador também não se incomoda com as críticas feitas ao atacante Vinícius e o mantém no time.