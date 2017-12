Paysandu faz jogo da cautela em Salvador O técnico Ivo Wortmann recomendou atenção máxima dos jogadores do Paysandu na partida desta quarta-feira à noite no Barradão, em Salvador (BA), contra o Vitória. Ele disse que seu time deve esquecer a goleada de 6 a 1 imposta ao Guarani de Campinas, no último domingo. "Isso já é coisa do passado. Temos de pensar somente no Vitória, que é perigoso e vai tentar a reabilitação em cima da gente", resumiu. O zagueiro André Dias e o volante Rogerinho, suspensos por cartões amarelos, retornam à equipe. O goleiro Carlos Germano recuperou-se de uma lombalgia e deve compor o banco de reservas. O bom rendimento de Zé Augusto no ataque fez o treinador adiar a estréia de Aldrovani, que poderá entrar no decorrer da partida contra os baianos. "O importante é que o grupo está voltado para o objetivo de colocar logo o Paysandu entre os dez primeiros colocados. Quero colaborar nessa tarefa. Se eu não fizer gol, outro fará, porque as oportunidades serão criadas", disse Zé Augusto.