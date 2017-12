Paysandu faz pacto por vitória no Rio O Botafogo que se cuide: os jogadores do Paysandu prometeram ao treinador Gilson Kleina que o time fará de tudo para sair vitorioso na partida deste sábado contra os cariocas. Só com três pontos na bagagem os paraenses entendem que poderão novamente encarar sua fanática torcida, que não admite ver o clube na lanterna e perto da Segunda Divisão. As falhas de marcação da defesa e a pouca criatividade do meio-campo começam a ser corrigidas por Kleina, que terá Rodrigo como falso meia ao lado de Donizete Amorim. O zagueiro Silvio, mesmo tendo sido criticado por falhas, continua ao lado de João Carlos. Outro que ganhou uma chance entre os titulares foi o lateral-esquerdo Leandro. O atacante Zé Augusto disse que o time está consciente de que precisa dar a volta por cima e voltar a proporcionar alegrias à sua torcida. "A vontade é muito grande em vencer o Botafogo".