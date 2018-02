Paysandu fica no empate com o Cerro O Paysandu não conseguiu transformar em gol as inúmeras chances criadas por seu ataque e ficou no empate por 0 a 0, nesta quinta-feira, contra o Cerro Porteño, em jogo válido pelo Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Os dois times somam quatro pontos cada, seguidos pelo Sporting Cristal, do Peru, que tem três. A Universidad Católica ainda não acumula pontos. Os paraguaios demonstraram desde o começo do jogo que estavam mais preocupados em se defender que atacar. O Paysandu começou a partida pressionando o Cerro em seu campo. Com jogadas rápidas, o meio-de-campo paraense conseguia criar situações de perigo para o gol de Cesar Velasquez. Aos 15 minutos, Rodrigo cruzou e Robson cabeceou na trave. Depois de uma triangulação do ataque, aos 28, Yarlei chutou forte no canto, mas Cesar Velasquez conseguiu salvar, botando para escanteio. O primeiro chute do Cerro ao gol de Ronaldo só veio aos 33 minutos, numa cobrança de falta de Jorge Nuñez, que o goleiro tocou para escanteio. Jobson aos 34 e aos 36 quase marcou, depois de driblar vários adversários. Aos 42, o juiz paralisou a partida por falta de energia elétrica. O segundo tempo foi do Paysandu. Aos 8, a defesa paraguaia salvou um gol de Yarlei que parecia certo. Sempre se defendendo, o Cerro cedeu sete escanteios seguidos. O Paysandu caiu de produção com a saída de Jobson. Mas a melhor chance acabou sendo dos paraguaios aos 42, num contra-ataque rápido. Avalos chutou e o goleiro Ronaldo salvou com os pés. A torcida reconheceu o empenho do time paraense e aplaudiu o Paysandu no final da partida. Na próxima terça-feira, ainda em Belém, o próximo adversário pela Libertadores será a Universidad Católica, do Chile Ficha Técnica: Paysandu: Ronaldo; Rodrigo, Jorginho, Sérgio e Dênis (Luiz Fernando); Sandro, Vanderson, Jobson (Welber) e Yarlei; Robson e Zé Augusto (Balão). Técnico: Dario Pereyra. Cerro Porteño: Cesar Velasquez; Anibal Pacheco, Dario Caballero, Ney Ortiz e Jorge Nuñez; Edgar Barreto, Inca, Sérgio Aquino (Robson Lima) e Santiago Salcedo; Hector Nuñez (Avalos) e Dante Lopes (Achocarro). Técnico: Carlos Baez. Árbitro: Luiz Solozano (Venezuela). Cartão amarelo: Anibal Pacheco, Salcedo, Nery Ortiz, Achocarro e Jorginho. Local: Mangueirão.