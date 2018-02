Paysandu ganha de virada do Coritiba Com um gol já nos acréscimos, o Paysandu ganhou de virada do Coritiba, por 2 a 1, nesta terça-feira, em Belém. A vitória no estádio da Curuzu, com os portões fechados - por punição imposta pelo STJD -, marcou a estréia do técnico Carlos Alberto Torres no time paraense. A vitória também tirou o Paysandu da lanterna do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe está em 20º lugar, com 29 pontos - passa Figueirense e Brasiliense nos critérios de desempate. Já o Coritiba segue com 38, na 14ª posição. O jogo desta terça-feira foi muito ruim no primeiro tempo. Os dois times só não saíram vaiados de campo porque não havia torcedores no estádio. Foram 45 minutos de chutões para o alto e jogadas paralisadas com faltas. No segundo tempo, o Coritiba voltou melhor e logo abriu o placar. Aos 9 minutos, o atacante Renaldo aproveitou o rebote do goleiro Alexandre Favaro e fez 1 a 0. Aí, brilhou a estrela do estreante Carlos Alberto Torres. O técnico colocou o meia Gian em campo e ele comandou a virada do Paysandu. Aos 31 minutos, Gian deu passe perfeito para Rafael Moura empatar o jogo. E aos 46, o mesmo Gian bateu falta na entrada da área e fez 2 a 1 para o Paysandu.