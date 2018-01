Paysandu ganha do Atlético-MG por 1 a 0 Mesmo sem jogar um bom futebol, o Paysandu derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, no estádio Mangueirão, em Belém. O gol de Vélber deixou a equipe paraense com 45 pontos, cada vez mais longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o time mineiro permanece com 62 pontos. O gol saiu rápido. Aos seis minutos do primeiro tempo, Luiz Fernando avançou pela esquerda e cruzou para a área. Souza amorteceu a bola e Vélber chutou para o fundo das redes. A vantagem animou o time paraense, que perdeu boas chances com Albertinho, Souza e Zé Augusto. A única grande chance de empate para o Atlético surgiu aos 12 minutos do segundo tempo. Fábio Júnior recebeu passe de Cicinho e chutou em cima do goleiro Carlos Germano, que mandou a bola para escanteio. Do seu lado, o Paysandu também desperdiçou algumas oportunidades, com Sandro e novamente Albertinho. Mas o placar ficou mesmo no 1 a 0 para o time paraense.