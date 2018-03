Paysandu ganha e deixa a lanterna Com um gol de Robson aos 40 minutos do segundo tempo, o Paysandu derrotou o São Caetano por 3 a 2, neste domingo, no estádio do Mangueirão, em Belém. A vitória em casa deu os primeiros pontos e tirou o clube paraense da lanterna do Campeonato Brasileiro. Já o time do ABC paulista segue com 5 pontos. Por causa da forte chuva que caiu em Belém antes do jogo, o gramado ficou danificado e os dois times fizeram um duelo de muita marcação. Até os 35 minutos, quando o Paysandu abriu o placar, com um belo chute de Alemão. Aos 42, Robson aproveitou jogada pela direita de Donizete Amorim e fez 2 a 0. O São Caetano reagiu no segundo tempo. O atacante Dimba, aos 11 minutos, aproveitou um vacilo da zaga adversária e diminuiu a vantagem. O empate veio aos 34, novamente com Dimba, que, mesmo desequilibrado, empurrou a bola para o gol. Mas o Paysandu ainda teve forças para buscar a vitória. E, aos 40 minutos, no cruzamento de Donizete Amorim, Robson cabeceou para fazer 3 a 2.