Paysandu ganha e lidera sozinho Com uma boa atuação no segundo tempo, o Paysandu ganhou de virada do Universidad Católica por 3 a 1, nesta terça-feira, no estádio Mangueirão, em Belém. A vitória sobre os chilenos deixou o time paraense na liderança isolada do grupo 2 da Copa Libertadores, com sete pontos ganhos. No primeiro tempo, o Paysandu parecia perdido em campo, cometendo sucessivas falhas em sua defesa, com Dênis e Sérgio tendo muitas dificuldades para segurar o ataque da Católica. Assim, aos 13 minutos, após uma boa triangulação pela direita, Cristian Alvarez chutou na saída do goleiro Ronaldo, fazendo 1 a 0 para o time chileno. O Paysandu ensaiou uma reação, mas abusou dos passes errados e nas conclusões. Balão perdeu duas chances seguidas de empatar, chutando para a defesa de Leonardo Cauteruchi. Aos 40 minutos, Ramirez chegou a tirar a bola em cima da linha de gol da Católica, após cabeçada de Robson. De tanto insistir, o Paysandu conseguiu o empate aos 43 minutos, com Robson cobrando pênalti. No intervalo, o técnico Dario Pereyra mudou o esquema tático do Paysandu. Aí, logo aos 4 minutos do segundo tempo, Welber escapou pela direita em velocidade, driblou dois chilenos e fez 2 a 1. Dominando a partida, o Paysandu perdeu pelo menos quatro chances de ampliar o marcador. Mas no final, aos 38 minutos, Robson fez mais, numa bela jogada, definindo a vitória. Ficha técnica: Paysandu: Ronaldo; Rodrigo, Jorginho, Sérgio e Dênis; Sandro, Vanderson, Welber (Lecheva) e Yarley; Robson e Balão (Zé Augusto). Técnico: Dario Pereyra. Universidad Católica: Leonardo Cauteruchi; Cristián Alvarez, Pablo Lenci, Ramirez e Miguel Ponce; Carlos Verdugo (Sergio Gioino), Patrício Ormazábal (Jorge Campos), Mark Gonzalez e Albert Acevedo; Ivan Vasquez e Eduardo Rubio. Técnico: Oscar Meneses. Gols: Alvarez, aos 13, e Robson, aos 43 minutos do primeiro tempo; Welber, aos 4, e Robson, aos 38 do segundo. Árbitro: Felipe Russe (Colômbia). Cartão amarelo: Sandro, Ramirez, Verdugo, Acevedo, Ormazábal, Jorge Campos e Sergio Gioino. Público: 23.695 pagantes. Renda: Não fornecida. Local: Mangueirão, em Belém.