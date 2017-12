Paysandu ganha e mantém a esperança O Paysandu derrotou o Botafogo por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Mangueirão, em Belém, e manteve a esperança de se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas três rodadas para o final da competição, o time paraense permanece na 20ª colocação, com 41 pontos - seis atrás de Figueirense e São Caetano, que estão livres do descenso neste momento. Os gols da vitória do Paysandu foram marcados pelos atacantes Rafael Moura e Balão. Na próxima rodada, a equipe do Pará terá um confronto direto na briga para não cair. Terá pela frente o Vasco, no domingo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A derrota em Belém manteve o Botafogo na 10ª posição, com 53 pontos. No entanto, o time carioca perdeu uma grande chance de consolidar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006. No próximo domingo, o adversário será o Cruzeiro, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio. Houve equilíbrio no primeiro tempo, embora o Paysandu tivesse criado as melhores oportunidades de marcar. Rafael Moura perdeu duas chances reais de gol. Numa delas, cabeceou sozinho para fora. Na outra, a bola tocada por ele para o gol bateu em seu companheiro Rodrigo quando ia entrando. Mas foi o próprio Rafael Moura quem balançou as redes, aos 8, após receber um passe de Róbson: Paysandu 1 a 0. O Botafogo desperdiçou sua maior chance de empatar aos 44. Rui, sem marcação, tocou na saída de Alexandre Favaro, mas a bola passou raspando a trave. O segundo tempo foi fraco, embora o Botafogo saísse mais para o ataque na tentativa de obter pelo menos o empate. Aos 48, numa jogada de Zé Augusto, Balão selou a vitória do Paysandu.