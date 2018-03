Paysandu ganha e se classifica Em jogo emocionante, o Paysandu derrotou o Náutico por 3 a 2, neste domingo, em Belém, e conseguiu a classificação para as quartas-de-final da Copa dos Campeões. Com essa vitória, a equipe paraense garantiu a primeira colocação do grupo A e irá enfrentar o Bahia na quarta-feira. Já o time pernambucano foi eliminado - o Fluminense ficou em segundo lugar na chave. O confronto, que antes do início da Copa dos Campeões prometia ser um duelo de coadjuvantes, acabou ganhando importância: quem vencesse estaria classificado. O Náutico assustou a torcida local aos 4 minutos, quando Kuki recebeu uma bola pela esquerda, avançou pela área, superou o zagueiro Sérgio e abriu o placar: 1 a 0. Mas o Paysandu reagiu. Aos 28, Marcos tabelou com Wélber e chutou forte, no canto esquerdo do goleiro Gilberto, empatando o jogo. No segundo tempo, a pressão foi toda do Paysandu. Wélber, melhor jogador do time paraense, avançou pela direita e deixou Vandick livre para marcar. O atacante não desperdiçou a chance e colocou os donos da casa em vantagem, aos 16 minutos. Aos 38, a bola sobrou para Jobson, que fez o terceiro gol. Cláudio, aos 48, ainda diminuiu para o Náutico, mas não dava mais tempo para empatar.