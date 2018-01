Paysandu ganha em São Caetano: 2 a 1 O São Caetano não consegue espantar a má fase. Jogando na tarde deste sábado, no Estádio Anacleto Campanella, o time do ABC paulista foi derrotado pelo lanterna Paysandu: 2 a 1, de virada. Esta foi a quinta derrota consecutiva do São Caetano e a primeira vitória fora de casa do Paysandu no Campeonato Brasileiro. Com isso, o clube do ABC paulista permanece com 32 pontos, enquanto que os paraenses, apesar de chegarem aos 20 pontos, ainda estão na lanterna. Precisando da vitória para se reabilitar, o São Caetano começou dominando a partida. Antes dos dez minutos, o time da casa obrigou o goleiro Alexandre Fávaro a fazer duas boas defesas. E, de tanto insistir, o São Caetano abriu o placar aos 24 minutos. Márcio Richards cobrou falta com perfeição no ângulo esquerdo do goleiro Alexandre Fávaro: 1 a 0. Mas o Paysandu respondeu rápido. Após cobrança de falta ensaiada, aos 31, Róbson empatou o jogo. Este foi o seu 15º gol no campeonato, deixando-o isolado na artilharia. Aos 6 minutos do segundo tempo, o lateral-direito Marco Aurélio lançou Luís Augusto, que, sozinho, chutou forte para marcar o gol da virada do Paysandu. O São Caetano, ainda sem técnico após a saída de Levir Culpi, não teve forças para reagir e amargou mais uma derrota em casa.