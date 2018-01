Paysandu ganhou na sorte, diz Juninho O meia Juninho Paulista resumiu com muita franqueza o que achou da derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Paysandu na noite deste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. ?O que me irrita é que o Paysandu não fez por merecer o resultado. Ganhou na sorte?, disparou o meia. O jogador reclamou muito do árbitro ao final da partida. ?O que me chateou foi que ele marcou um monte de faltinha inexistente a favor do Paysandu, parando o jogo toda a hora. Mas aquela reclamação foi mais no calor do momento?, justificou. Juninho não quis falar sobre o futuro do técnico Paulo Bonamigo - o time soma apenas 10 pontos em 9 jogos e ocupa a 15ª colocação no Campeonato e a sombra de Emerson Leão volta a ameaçar. Ao ser perguntado se os jogadores estariam solidários ao treinador, ele mais uma vez demonstrou aborrecimento. ?Não temos que ficar falando em ameaça ao técnico. O trabalho está sendo bem feito e issoé o que interessa?, afirmou o jogador.