Paysandu goleia Bahia no Mangueirão Mordido por ter perdido quatro pontos no tapetão da CBF, o Paysandu se vingou em cima do Bahia, goleando-o por 4 a 0 no Mangueirão, nesta quarta-feira à noite. Vélber, Sandro, Lecheva e Souza marcaram os gols dos paraenses, que deixaram o campo aplaudidos por sua torcida. O domínio do Paysandu foi total no primeiro tempo. A inoperância do meio-campo e do ataque do Bahia era tamanha que o goleiro Carlos Germano mal pegou na bola. Em compensação, a defesa baiana teve muito trabalho, principalmente com Vélber, o melhor da partida na primeira fase até deixar o campo contundido. E foi Vélber quem logo aos 20 segundos abriu o marcador, num frangaço de Emerson. O meia do Papão recebeu na grande área e tocou na direção do gol. Emerson tentou agarrar, mas meteu a bola para dentro: Paysandu 1 a 0. Aos 8, Zé Augusto esticou a bola para Sandro mandar um petardo para as redes, fazendo 2 a 0. A única jogada perigosa do Bahia aconteceu aos 25. Lino cobrou falta e a bola explodiu na trave de Carlos Germano. O segundo tempo foi novamente todo do Paysandu. O Bahia chegou ao ataque com perigo apenas duas vezes. Aos 34, Mangum entrou na área baiana, driblou o goleiro Emerson e quando ia marcar foi derrubado: pênalti, que Lecheva cobrou no canto direito: Paysandu 3 a 0. Aos 46, o lateral-esquerdo Souza, que tinha acabado de entrar, concluiu uma bela tabela do ataque do Paysandu, marcando o quarto gol de pé esquerdo.