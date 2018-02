Paysandu goleia e garante 1º lugar O Paysandu garantiu o primeiro lugar no grupo 2 da Copa Libertadores da América, ao golear, por 6 a 2, o Cerro Porteño, nesta quinta-feira à noite, em Ciudad del Este, em jogo válido pela quinta rodada. Com este resultado, o time de Belém alcança os 13 pontos ganhos, abrindo oito de vantagem sobre o Cerro, segundo colocado. O Sporting Cristal, do Peru, tem quatro, enquanto o Universidad Católica, do Chile, soma três. Estas duas equipes se enfrentam ainda nesta quinta, em Lima. Depois restará apenas a última rodada. Wélber abriu o placar para o Paysandu, aos 33 minutos do primeiro tempo. Barreto empatou, aos 44, para o Cerro. Wélber aos 7, Robson aos 16 e Iarley aos 30 deram grande vantagem ao clube paraense. Salcedo fez o segundo gol paraguaio, aos 33 minutos. Robson aos 43 e Iarley aos 45 completaram a goleada. Em cinco jogos na Libertadores, o Paysandu venceu quatro e empatou um. Marcou 13 gols e a defesa foi vazada quatro vezes. Ficha Técnica: Cerro Porteño: César Velázquez; Aníbal Pacheco (Jorge Achucarro), Nery Ortiz, Darío Caballero e Jorge Núñez; Edgar Barreto, Inca, Sergio Aquino e Santiago Salcedo; Héctor Núñez e Dante López. Técnico: Carlos Báez. Paysandu: Ronaldo; Rodrigo, Jorginho (Gino), Sérgio e Luis Fernando; Sandro, Vanderson, Lecheva (Rogerio) e Wélber (Balão); Iarley e Robson. Técnico: Dario Pereyra. Gols: Wélber aos 33 e Barreto aos 44 minutos do primeiro tempo. Wélber aos 7, Robson aos 16, Iarley aos 30, Salcedo aos 33, Robson aos 43 e Iarley aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Claudio Martín (ARG). Cartão amarelo: Barreto, Jorge Achucarro e Sérgio. Cartão vermelho: Jorge Achucarro. Local: Estádio Tres de Febrero, em Ciudad del Este.