Paysandu goleia e sai do rebaixamento O Paysandu foi brilhante no segundo tempo onde fez quatro gols, virando uma partida que lhe era adversa e conseguiu com a goleada de 4 a 1 sobre o Cruzeiro deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez em 19 rodadas. Robson e Rafael Moura, cada um com dois gols, marcaram para o time paraense, enquanto Diego descontou para os mineiros. Muitas jogadas de armação e pouca objetividade no ataque marcaram o comportamento dos dois times no primeiro tempo. O Cruzeiro segurou bem o ímpeto do Paysandu nos primeiros vinte minutos e se deu bem aos 44. A zaga paraense cometeu seu único e fatal vacilo. Diego aproveitou jogada de Alecsandro e empurrou sozinho para as redes: Cruzeiro 1 a 0. Brilhou mais uma vez a estrela do treinador Carlos Alberto Torres, que resolveu arriscar tudo no segundo tempo. Voltou com Luiz Augusto no lugar de Marquinhos e Rodrigo no de Marabá. O Paysandu veio com tudo e incendiado por sua fanática torcida envolveu totalmente o Cruzeiro. Aos 10, Robson disputou jogada com a zaga, a bola bateu em Rafael Moura e entrou: 1 a 1. Quatro minutos depois, Rodrigo avançou pela direita e cruzou na cabeça de Robson, que virou o jogo: Paysandu 2 a 1. O terceiro gol veio aos 22, novamente com Robson, cobrando fala no canto direito de Fábio. Aos 46, Rafael Moura fechou o caixão cruzeirense, fazendo de cabeça 4 a 1. Esta foi a tarceira vitória seguida do Paysandu, a terceira sob o comando de Carlos Alberto Torres. E Robson, com mais estes dois gols, chega a 21, se isolando na artilharia do Brasileirão.