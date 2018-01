Paysandu ignora folga e intensifica treinos Mesmo só voltando a jogar pelo Campeonato Brasileiro somente no próximo dia 14 contra o São Caetano, no Mangueirão, o Paysandu não vai ficar parado. O técnico Ivo Wortmann decidiu intensificar os treinamentos para manter a equipe ligada na competição para alcançar seu objetivo de ficar entre os oito melhores do país. Os treinos serão diários no estádio Leônidas Castro, na rua Curuzu. "A reapresentação do elenco acontece nesta quarta-feira. A diretoria marcou para domingo, dia 6, um amistoso em Macapá (AP) contra o Ypiranga, campeão estadual. Pela apresentação, o clube deve faturar R$ 25 mil livres de despesas com passagens e hospendagem. "Um amistoso desses é bom para o time manter seu ritmo de jogo", explicou Ivo Wortmann. Para ele, o Paysandu deve se comportar no restante do campeonato pensando somente em marcar três pontos e não em colocação na tabela. Se fizer o dever de casa, ganhando suas partidas no Mangueirão, o treinador acredita ser possível o time sair do bloco intermediário e ganhar posição entre os dez primeiros.