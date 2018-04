Paysandu joga com apoio de 40 mil O Paysandu terá sua força máxima contra o Cruzeiro, neste sábado à tarde no estádio do Mangueirão. O volante Alexandre, o meia Leonardo e o atacante Vinícius, que estavam ameaçados de não jogar, foram liberados pelo departamento médico e garantiram presença entre os titulares. O treinador Adilson Batista quer um time lutando pela posse da bola e chamou a atenção de sua defesa para a velocidade nos contra-ataques do time mineiro. ?Não podemos errar passes na saída de bola da defesa para o ataque, porque qualquer descuido poderá ser fatal?, preveniu Batista. O interesse pela partida cresceu bastante nos últimos dias em Belém. A boa recuperação do Paysandu no campeonato fez com que a diretoria do clube colocasse à venda 40 mil ingressos. Ontem, cerca de 60% desses ingressos já haviam esgotado nos postos de venda de uma rede de farmácias e no estádio da Curuzu. Por determinação do juiz José Torquato de Alencar, as torcidas organizadas do Paysandu estão proibidas de comparecer ao Mangueirão com seus uniformes. Ele quer evitar conflito no final da partida com torcedores do rival, Clube do Remo, que embora jogue no mesmo horário fora de Belém, disputa sua permanência na segunda divisão. Os ânimos entre os dois rivais andam acirrados pelas ruas de Belém.